Maleisisch koningspaar feliciteert Michelle Yeoh met Golden Globe

Het Maleisische koningspaar heeft actrice Michelle Yeoh gefeliciteerd met haar Golden Globe, meldt het Maleisisch dagblad Sinar Harian. De actrice is de eerste actrice van Maleisische komaf die de Golden Globe voor beste actrice in een musical- of komediefilm won.

“Bovendien bewijst het ook eens te meer dat Maleisiërs met toewijding, vechtlust en oprechte inzet in staat zijn om te concurreren en succes te hebben op internationaal niveau”, stellen koning Abdullah van Pahang en zijn vrouw Azizah in een verklaring.

De 60-jarige actrice won de prijs voor haar hoofdrol in de fantasy-actiefilm Everything Everywhere All At Once.