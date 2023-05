Ook Roemeense royals naar receptie en kroning Charles

Ook de Roemeense royals zijn vertegenwoordigd bij de kroning en de bijbehorende receptie van koning Charles op 5 en 6 mei. Prinses Margaretha en haar echtgenoot Radu reizen naar Londen, zo meldt het Roemeense hof op Instagram.

De receptie vindt plaats aan de vooravond van de kroning op Buckingham Palace. Namens Nederland zijn prinses Amalia en prinses Beatrix aanwezig. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn een dag later bij de ceremonie in Westminster Abbey.

De 74-jarige Margaretha is de oudste dochter van Michaël I, de laatste koning van Roemenië. Hij was koning tot 1947. In 2017 overleed hij.