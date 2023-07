Royals en presidenten condoleren sjeik VAE na overlijden broer

Verschillende royals, presidenten en premiers hebben de sjeik van de Verenigde Arabische Emiraten, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, gecondoleerd na het overlijden van zijn broer Saeed bin Zayed Al Nahyan. Hij overleed donderdag nadat het hof enkele dagen ervoor had gecommuniceerd dat hij met “gezondheidsproblemen” kampte.

Onder meer koning Abdullah van Jordanië, de Egyptische president Abdel Fattah Al-Sisi, president Kais Saied van Tunesië en de Israëlische president Isaac Herzog namen telefonisch contact op met de president van de VAE, meldt staatspersbureau WAM. Verder condoleerden ook de Saudische koning Salman en zijn zoon kroonprins Mohammed bin Salman de sjeik. Andere condoleances kwamen van Najib Mikati, de premier van Libanon, de Iraakse premier Mohammed Shia Al-Sudani en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

Saeed, geboren in 1965, was een van de 19 zonen van sjeik Zayed bin Sultan Al Nahyan en was sinds 2010 werkzaam als vertegenwoordiger van het emiraat Abu Dhabi. Donderdag werd hij na een dienst in een moskee in datzelfde emiraat begraven, na zijn overlijden werd er in het land een rouwperiode van drie dagen afgekondigd.