Sjeik VAE verleent gratie ter gelegenheid van ramadan

De leider van de Verenigde Arabische Emiraten, sjeik Mohammed Mohamed bin Zayed Al Nahyan, heeft aangekondigd aan in totaal 735 personen gratie te verlenen. Dat meldt staatspersbureau WAM donderdag. Dit doet de 62-jarige president van de oliestaat ter gelegenheid van de naderende vastenmaand ramadan.

Eventuele geldboetes van gedetineerden worden volgens WAM ook kwijtgescholden. In aanloop naar de ramadan van vorig jaar verleende de sjeik aan 1025 personen gratie.

Ook in andere landen in de regio is het gebruikelijk dat het staatshoofd in aanloop naar de ramadan amnestie verleent. Hetzelfde gebeurt ter gelegenheid van islamitische feestdagen als het Suikerfeest en het Offerfeest.