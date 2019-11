Thailand moet een nieuw volkslied krijgen. Dat vindt parlementslid Mongkolkit Suksintaranont van de eenmansfractie Thai Civilized Party. Reden voor zijn voorstel is dat de koning en de monarchie helemaal niet worden genoemd in het volkslied. “Dat is onaanvaardbaar. De monarchie en de verdiensten van de koningen moeten worden genoemd”, aldus Suksintaranont.

In het parlement werd zijn suggestie meteen afgehamerd. Voorzitter Chuan Leekpai kapittelde Suksintaranont vanwege het in discussie brengen van de monarchie, een taboe in de politiek en de samenleving. Ook op sociale media kreeg het parlementslid weinig bijval. Veel Thai vroegen zich af of het parlement niks beters te bespreken had.

Het voorstel ligt echter vanwege meerdere redenen gevoelig. Het volkslied is in 1939 aangenomen, zeven jaar na een revolutie die een einde maakte aan de absolute monarchie en parlementaire democratie introduceerde. Het lied, dat onder meer tweemaal per dag op radio en televisie ten gehore wordt gebracht, bezingt Thailand “het land dat toebehoort aan de Thai”. Het ademt de geest van het vrijheidsgevoel na de revolutie.

De laatste jaren echter worden de verdiensten van die omwenteling verdoezeld of weggepoetst. Monumenten en plaquettes die eraan herinnerden zijn verdwenen en de huidige koning Vajiralongkorn neemt steeds meer macht in handen.