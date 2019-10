Het Japanse keizerspaar houdt op woensdag 23 oktober een theefeest in de keizerlijke residentie Akasaka in Tokio voor de koninklijke gasten bij de inhuldiging van keizer Naruhito een dag eerder. Dat heeft het bureau van de Keizerlijke Hofhouding dinsdag bekendgemaakt.

Onder de genodigden zijn onder anderen koning Willem-Alexander en koningin Máxima, de koningsparen van Bhutan, België, Spanje en Zweden en de Britse troonopvolger prins Charles. Naast keizer Naruhito en keizerin Masako zijn ook andere leden van de keizerlijke familie aanwezig, onder wie kroonprins Akishino (ook Fumihito genoemd) en kroonprinses Kiko.

Bij de vorige inhuldiging – de Sokurei Seiden no Gi-ceremonie – in 1990 ontving het toenmalige nieuwe keizerspaar de collega-staatshoofden in Akasaka, terwijl toenmalig kroonprins Naruhito zich ontfermde over de collega-troonopvolgers en andere prinsen. Dit keer is besloten beide groepen tegelijk te ontvangen, door het keizerspaar zelf.

Later die woensdag geeft de Japanse premier Shinzo Abe een diner voor alle hoge gasten, dus ook presidenten, die naar Tokio zijn gekomen voor de festiviteiten rond de proclamatie van de troonsbestijging van de nieuwe keizer.