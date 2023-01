Advocaat moedigt Andrew aan om zaak te heropenen

Een Amerikaanse advocaat die werd beschuldigd van seksueel misbruik door de vrouw die prins Andrew aanklaagde, vindt dat de broer van koning Charles zijn zaak moet heropenen.

Alan Dershowitz werd door Virginia Giuffre voor de rechter gesleept voor aanranding, maar ze liet de claim in november vallen nadat ze stelde dat ze mogelijk een fout had gemaakt bij het identificeren van de dader.

De hertog van York trof vorig jaar een miljoenenschikking om te voorkomen dat hij voor de rechter kwam te staan. Dershowitz zegt tegen The Telegraph dan zijn zaak Andrew mogelijkheden biedt om die schikking ongedaan te maken. Volgens de advocaat was het “een fout” van de prins om rechtsgang af te kopen. “Ik heb nooit begrepen waarom hij de schikking accepteerde”, aldus Dershowitz. “Er waren heel veel goede argumenten die hij had kunnen aanvoeren.”

Vorige week meldde The Sun al dat Andrew zijn zaak zou willen heropenen. De hertog mikt vooral op reputatieherstel, zodat hij mogelijk ook weer koninklijke taken kan oppakken. Zijn officiële functies heeft hij door de beschuldigingen moeten neerleggen.

Afgelopen weekeinde schoten ook familieleden van Ghislaine Maxwell, de rechterhand van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein, Andrew te hulp. Dat deden ze door voor The Telegraph een foto te maken van de badkuip waar de prins vermeend seksueel misbruik zou hebben gepleegd om zo “aan te tonen” dat het qua ruimte fysiek onmogelijk is om dit te doen.