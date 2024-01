BBC geeft ruim 3000 mails vrij rond interviewschandaal Diana

De BBC heeft ruim 3000 mails vrijgegeven rond het omstreden interview met prinses Diana. In een van de mails is te lezen dat interviewer Martin Bashir denkt dat “professionele jaloezie” aanleiding was voor discussie over het interview. Het gaat om mails die in 2020 werden gewisseld, de tijd dat er veel ophef over het gesprek was.

Het interview uit 1995 is de afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. De BBC deed twee jaar geleden onderzoek naar de manier waarop het gesprek met journalist Martin Bashir tot stand was gekomen. Bashir zou valse informatie hebben gebruikt om het vertrouwen van Diana te winnen. In het interview sprak de prinses zich uit over haar ongelukkige huwelijk met prins Charles.

In de mailwisseling benoemt Bashir ook dat hij het gevoel had dat zijn “afkomst” een rol speelde in de ophef. Volgens de journalist zou er minder controverse zijn geweest als iemand anders het interview had afgenomen, schrijft hij in een van de mails. “Op dat moment was het ook duidelijk dat er enige irritatie was over het feit dat een tweede generatie immigrant met niet-witte, arbeiderswortels het lef had om een koninklijk paleis binnen te gaan en een interview af te nemen”, aldus Bashir.

Het interview, dat in november 1995 werd uitgezonden, trok een recordaantal van 22,8 miljoen Britse kijkers. Diana en de toenmalige prins Charles gingen kort na de uitzending uit elkaar. Het gesprek betekende voor Bashir zijn doorbraak.