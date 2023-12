BBC moet mails rond omstreden interview Diana vrijgeven

De BBC moet een aantal mails rond het omstreden interview met prinses Diana vrijgeven. Dat heeft de rechter besloten, aldus de BBC. Het gaat om mails die werden uitgewisseld in 2020, de tijd dat er veel ophef over het interview was.

Het interview uit 1995 is de afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. Zo deed de BBC twee jaar geleden onderzoek naar de wijze waarop het gesprek met journalist Martin Bashir was geregeld. Bashir zou valse informatie gebruikt hebben om het vertrouwen van Diana te winnen. In het interview sprak de prinses zich uit over haar ongelukkige huwelijk met prins Charles.

De mails werden eerder al opgevraagd door een journalist die onderzoek naar het interview doet, maar daar wilde de BBC niet aan meewerken. De rechter vond dat verdacht en noemde de werkwijze van de BBC “inconsistent, onjuist en onbetrouwbaar”. Het niet willen aanleveren van de mails zou “aanleiding voor serieuze zorgen” zijn.

Excuses

De BBC heeft excuses aangeboden aan de onderzoekende journalist over het niet willen vrijgeven van de mails. Inhoudelijk heeft de nieuwsorganisatie nog niet gereageerd.

Het interview, dat in november 1995 werd uitgezonden, trok een recordaantal van 22,8 miljoen Britse kijkers. Diana en toenmalig prins Charles gingen kort na de uitzending uit elkaar. Het gesprek betekende voor Bashir de doorbraak.