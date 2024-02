Bezoek van koning Charles aan Canada uitgesteld om kankerdiagnose

Het bezoek van koning Charles en koningin Camilla aan Canada is voorlopig uitgesteld om de kankerdiagnose van de Britse vorst. Buckingham Palace had het bezoek nog niet aangekondigd, maar de voorbereidingen waren volgens de Canadese publieke omroep CBC in volle gang.

Het bezoek stond op de planning voor mei dit jaar, hebben bronnen van de Canadese regering laten weten aan CBC. Het Britse hof had nog geen internationale reizen aangekondigd, dus er hoeft niets publiekelijk geannuleerd te worden.

Eerder deze maand maakte Buckingham Palace bekend dat de 75-jarige Charles lijdt aan een vorm van kanker. Het is niet bekend om welke vorm het gaat. Charles heeft zijn meeste werkzaamheden voorlopig neergelegd.