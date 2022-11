Billie Eilish bij uitreiking Earthshot Prize van prins William

Billie Eilish treedt vrijdag op met haar broer Finneas bij de uitreiking van de Earthshot Prize van de Britse prins William en zijn vrouw Catherine in Boston. Zangeres Ellie Goulding is ook een van de optredende artiesten bij de ceremonie. Acteur Rami Malek, komiek Catherine O’Hara en actrice Shailene Woodley reiken prijzen uit.

De Earthshot Prize bestaat uit meerdere milieuprijzen voor de beste ideeën en technologieën die een oplossing bieden voor de klimaatcrisis. De categorieën zijn onder meer natuurbescherming, schone lucht en afvalvrij leven. De Earthshot Prize is een initiatief van prins William, die een afsluitende toespraak geeft bij de ceremonie. Catherine reikt een van de prijzen uit.

Onder de vijftien finalisten zitten twee Nederlandse kanshebbers. De eerste is The Great Bubble Barrier, een gordijn van luchtbellen dat plastic uit rivieren en zeeën weert. De andere genomineerde is de gemeente Amsterdam, voor het streven om voor 2050 een volledig circulaire economie te hebben.