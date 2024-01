Biograaf: deur Charles staat open voor Harry

Koning Charles zou de banden met prins Harry graag weer herstellen en hem terug verwelkomen in de familie. Dat zegt biograaf van het Britse koningshuis Robert Hardman tegen Newsweek.

“Ik weet niet hoe en wanneer, maar de deur staat aan deze kant van de Atlantische oceaan altijd open”, zegt Hardman. Harry woont in de Verenigde Staten en zijn vader in Engeland. “Charles zou hem graag terug in de plooi zien. Alleen niet als officieel lid van het koningshuis, dat gaat denk ik niet meer, en ik denk dat Harry het in dat geval voorlopig niet ziet zitten.”

Volgens Hardman gaan veel families echter door situaties als deze, en hij ziet het eventuele contact tussen de kinderen van Harry en zijn broer William als mogelijkheid tot toenadering. “Ik pretendeer niet close te zijn met de Sussexes”, zegt Hardman ook over Harry en Meghan. “Maar gebaseerd op wat ik hoor, is het een geval van ‘zeg nooit nooit’.”