Brits leger verwijdert aankondiging komst Catherine van website

Het Britse leger heeft de aankondiging dat prinses Catherine naar de repetitie van Trooping the Colour komt in juni, van de website gehaald. Volgens de BBC had het leger de komst van de prinses gedeeld omdat ze kolonel is van de Irish Guards, het regiment dat dit jaar centraal staat tijdens de parade. Officieel had Kensington Palace moeten bevestigen dat Catherine erbij zou zijn.

Trooping the Colour is de jaarlijkse parade die wordt gehouden ter ere van de verjaardag van de Britse monarch. Op 8 juni, een week voor het evenement, vindt er een repetitie plaats waarbij Catherines aanwezigheid werd geclaimd. Het zou de eerste verplichting op haar agenda zijn geweest sinds deze werd leeggemaakt als gevolg van haar buikoperatie in januari.

Doorgaans wordt de komst van leden van het Britse koningshuis pas kort voor het evenement bekendgemaakt. Ook de komst van koning Charles zelf is nog onzeker. De 75-jarige vorst is nog onder behandeling voor kanker, ook zijn agenda was daarom voorlopig leeg. De verwachting is wel dat hij maandag op Commonwealth Day een tv-toespraak houdt.