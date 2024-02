Britse media vinden Israël-uitspraken prins William gewaagd

Britse media vinden de uitspraken die prins William dinsdag deed over de situatie in Israël en Gaza opmerkelijk en gewaagd. De troonopvolger riskeert controverse, kopt bijvoorbeeld de Daily Mail. Ook verschillende politici hebben kritiek op de tussenkomst van de oudste zoon van koning Charles. Ze vinden dat leden van de koninklijke familie neutraal moeten zijn.

Normaal gesproken blijft de familie vaak uit de buurt van commentaar over buitenlandse onderwerpen, met name als het gaat om het Midden-Oosten. William zou de oude lijn willen loslaten, en dat is volgens de Daily Mail “gevaarlijk onbekend terrein”.

William stelde dinsdag dat hij zich ernstige zorgen maakt en dat er al “te veel mensen zijn vermoord” in de oorlog tussen Israël en Gaza. “Net als vele anderen wil ook ik dat de oorlog zo snel mogelijk stopt”, zei hij. “Er is dringend behoefte aan humanitaire hulp in Gaza. Het is zeer belangrijk dat er hulp komt en dat gijzelaars worden vrijgelaten.”

Overrompeld

De Israëlische regering gaf dinsdagavond een reactie op de opmerkingen van de prins. Een woordvoerder stelde dat Israëliërs “natuurlijk zo snel mogelijk” een einde aan de gevechten willen zien. “Dat zal mogelijk zijn zodra de 134 gijzelaars zijn vrijgelaten en zodra de Hamas-terreur is geëindigd. Wij waarderen de oproep van de prins van Wales aan Hamas om de gijzelaars te bevrijden.”

Volgens The Telegraph waren er ook Israëlische functionarissen “overrompeld” door de woorden van de prins. Zij zouden zijn verklaring “naïef” vinden, maar willen hem niet openlijk bekritiseren, omdat ze geen ruzie willen met een toekomstige koning.