Britse premier Sunak betuigt steun aan zieke prinses Catherine

De Britse premier Rishi Sunak heeft zijn steun uitgesproken voor prinses Catherine. De prinses van Wales maakte vrijdag bekend dat ze kanker heeft en een preventieve chemokuur ondergaat.

“Mijn gedachten gaan uit naar de prinses van Wales, de prins van Wales, de koninklijke familie en in het bijzonder naar haar drie kinderen in deze moeilijke tijd”, laat Sunak in een verklaring weten. “Ze heeft enorme moed getoond met haar verklaring van vandaag.”

De afgelopen tijd werd er veel gespeculeerd over de gezondheid van Catherine, die sinds haar buikoperatie in januari lang niet in het openbaar werd gezien. Volgens de premier werd de prinses door sommige media over de hele wereld “oneerlijk behandeld”. “Als het om gezondheid gaat, moet ze, net als iedereen, de privacy krijgen om zich op haar behandeling te concentreren en bij haar liefhebbende familie te zijn”, aldus Sunak. De premier wenst Catherine een volledig en spoedig herstel toe.