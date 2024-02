Britse premier Sunak: kanker bij koning Charles vroeg ontdekt

De kanker waar de Britse koning Charles aan lijdt, is volgens premier Rishi Sunak “vroeg opgemerkt”. Dat zei Sunak dinsdagochtend in gesprek met de BBC. In het gesprek zegt Sunak ook “geschokt en verdrietig” te zijn dat de Britse monarch ziek is.

Buckingham Palace heeft naar buiten gebracht dat de 75-jarige Charles een vorm van kanker heeft, recent vastgesteld toen hij werd geopereerd aan een vergrote prostaat. Om wat voor vorm van kanker het gaat, is niet bekendgemaakt. Wel deelde Buckingham Palace dat het niet om prostaatkanker gaat.

Sunak reageerde maandag al via X op het nieuws dat de koning ziek is. Hij wenste Charles een volledig en spoedig herstel toe. De behandeling van Charles is al begonnen.