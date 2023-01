Britse prinses Anne bezoekt VN-vredesmacht op Cyprus

De Britse prinses Anne heeft deze week een bezoek aan Cyprus gebracht om het personeel van The Royal Logistic Corps te ontmoeten. Daar sprak Anne specifiek met personeel van het regiment dat dienst doet bij de VN-vredesmacht op Cyprus.

De United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), of Vredesmacht van de VN op Cyprus in het Nederlands, is de vredesmacht die in 1964 door de Verenigde Naties werd opgericht in Cyprus nadat er geweld was uitgebroken tussen de Griekse en Turkse inwoners van het eiland.

Gedurende haar verblijf in Cyprus toerde Anne door de zogeheten Buffer Zone om meer te weten te komen over het werk van het regiment. Ook opende Anne een school, waarbij zij sprak met families die woonachtig zijn op Cyprus.