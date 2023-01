Britse republikeinen gaan protesteren bij kroning Charles

Tegenstanders van het Britse koningshuis gaan protesteren tijdens de kroning van koning Charles in mei. Een groep Britse republikeinen deelde zondag een verklaring, waarin de demonstraties bij Westminster Abbey werden aangekondigd.

“De kroning is een viering van erfelijke macht en privileges, het hoort niet thuis in een moderne samenleving”, stelt Graham Smith, voorman van actiegroep Republic. Ook de hoge kosten van de ceremonie zijn de republikeinen een doorn in het oog. “Deze nutteloze vertoning is een klap in het gezicht voor de miljoenen die worstelen met de kosten van het dagelijks leven.”

De dienst, die plaatsheeft op 6 mei, bevat verscheidene religieuze aspecten en tradities. Koning Charles en koningin-gemalin Camilla komen in een stoet, de zogenoemde The King’s Procession, aan vanaf Buckingham Palace. Na afloop van de kroning gaat het koningspaar daar ook naartoe terug, samen met de rest van de koninklijke familie. Aan het einde van de dag groet de familie het publiek vanaf het balkon van het paleis.

Eerder maakte Buckingham Palace bekend dat de kroning van Charles zal worden omgeven met allerlei festiviteiten. Zo vindt er op 7 mei een groots concert plaats met allerlei wereldsterren.