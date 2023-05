Britse royals repeteren voor kroning Charles

Leden van de Britse koninklijke familie hebben woensdag in Westminster Abbey gerepeteerd voor de kroning van koning Charles, die daar zaterdag zal plaatsvinden. Onder anderen Charles en zijn vrouw koningin-gemalin Camilla waren in de ochtend aanwezig. Ook prinses Anne was van de partij, net als de Britse premier Rishi Sunak.

Met nog enkele dagen te gaan voor de historische kroning waren ook prins William, zijn vrouw Catherine en hun kinderen George, Charlotte en Louis bij de oefening. Eerder werd al bekend dat de oudste kleinzoon van Charles een rol tijdens de kroning zal spelen. Hij zal optreden als zogeheten Page of Honour. De 9-jarige George doet dat voor zijn opa met drie anderen. Voor Camilla vervullen haar kleinkinderen en haar achterneef die rol. De acht zullen meelopen tijdens de processie door het middenpad van Westminster Abbey. Ze zullen daarbij de koningsmantel dragen.

In de vroege ochtend werd in de straten van Londen al geoefend met de koetsen die gebruikt worden tijdens de kroning van Charles. Bij de oefening waren veel militairen, onder meer te paard of met een muziekinstrument, op de been.