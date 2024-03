Broer prinses Diana maakt zich zorgen over ‘de waarheid’

Charles Spencer denkt dat de media-aandacht voor zijn zus prinses Diana heftiger was dan de huidige samenzweringstheorieën die rondgaan over prinses Catherine. Wel maakt hij zich zorgen over “de waarheid”, vertelt hij in een interview met de BBC.

“Ik denk, als ik terugkijk naar 1997 en de dood van Diana, dat dat zo schokkend was, dat het de industrie achter de paparazzi echt zorgvuldiger deed nadenken over wat wel en niet kon. Niet omdat ze een moreel oordeel hadden, maar omdat het onacceptabel was voor het publiek”, zei Spencer.

Toen hem specifiek werd gevraagd naar de complottheorieën over de huidige prinses van Wales gaf hij toe: “ik maak me wel zorgen over wat er met de waarheid is gebeurd.”

Het Britse koningshuis ligt onder vuur sinds een bewerkte gezinsfoto van Catherine en haar drie kinderen werd verspreid. De prinses is bovendien al geruime tijd uit beeld omdat ze in januari aan haar buik werd geopereerd. De gemanipuleerde foto en haar lange afwezigheid leverden diverse geruchten op over onder meer haar gezondheid en een relatiecrisis.