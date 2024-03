Broer van prinses Diana prijst Catherine na onthulling ziekte

Charles Spencer, de broer van prinses Diana, is geraakt door de videoboodschap waarin prinses Catherine bekendmaakt dat ze kanker heeft. De oom van prins William schrijft zaterdag op X dat hij haar “ongelooflijk sterk en evenwichtig” vindt.

Catherine (42) deelde het nieuws nadat de afgelopen weken flink werd gespeculeerd over wat er met haar aan de hand was omdat ze de al geruime tijd uit beeld was na een operatie aan haar buik. De theorieën namen alleen maar toe toen vorige week een bewerkte foto van de prinses werd gedeeld.

Charles Spencer reageerde toen ook al op de berichtgeving rond de vrouw van zijn neef. Hij zei tegen de BBC dat hij zich zorgen maakte over wat er “met de waarheid is gebeurd”.