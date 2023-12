Buckingham Palace afgebeeld op nieuwe munt

Buckingham Palace wordt geëerd met een speciale munt. De zilveren munt met de afbeelding van de koninklijke residentie in Londen is vanaf begin volgend jaar verkrijgbaar, heeft muntenmaker The Royal Mint bekendgemaakt.

Het gaat om een munt van 5 pond waarop de voorkant van Buckingham Palace is afgebeeld. Kunstenaar Henry Gray maakte de illustratie. The Royal Mint komt volgend jaar ook met meerdere andere munten. Zo wordt ook voormalig premier Winston Churchill geëerd.

Sinds eind vorig jaar zijn de officiële munten met het portret van koning Charles in omloop.