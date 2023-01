Buckingham Palace deelt foto Charles en Camilla met koala

Koning Charles en zijn vrouw Camilla staan donderdag stil bij Australia Day, de nationale feestdag van Australië. Op de sociale mediakanalen van Buckingham Palace worden verschillende foto’s gedeeld, waaronder een van de koning en koningin-gemalin die allebei een koala vasthouden.

“We wensen al onze Australische volgers een hele fijne #AustraliaDay!”, luidt het bericht. Naast de foto waarop de Britse koning en zijn vrouw een koala vasthouden, worden ook foto’s gedeeld waarop te zien is dat Charles een kleine kangoeroe aait en waarop het stel verschillende Australiërs ontmoet.

De Britse koninklijke familie staat op 26 januari vaker stil bij de feestdag via sociale media. Deze dag viert Australië dat een Britse vloot in 1788 Sydney bereikte om een strafkolonie te beginnen, die later uitgroeide tot de staat Australië.