Buurt Harry en Meghan doelwit van inbraken

De buurt in Montecito waar Harry en Meghan wonen is sinds een tijdje het doelwit van veel inbraken. De sheriff van de stad in Californië heeft een waarschuwing afgegeven nadat een groep criminelen had ingebroken bij een huis op vijf minuten afstand van het stel.

“In de afgelopen week hebben agenten meerdere inbraakrapporten geschreven met daarin opvallende overeenkomsten wat betreft locatie, tijdstippen en gestolen voorwerpen”, aldus een woordvoerder van de politie. “De criminelen richtten zich op woningen die grenzen aan plekken als golfbanen, een meertje of de oceaan.”

De inbraak vond plaats toen Harry en Meghan in Jamaica waren voor een filmpremière. Het is niet de eerste keer dat Harry en Meghan worden gewaarschuwd voor inbraken. In juli 2022, toen het stel er pas ruim een jaar woonde, ging het inbraakalarm zes keer af.