Camilla geëmotioneerd tijdens bezoek aan organisatie in Swindon

Koningin Camilla raakte maandag geëmotioneerd tijdens haar bezoek aan een organisatie voor slachtoffers van huiselijk geweld in de Engelse plaats Swindon. De vorstin zou er na een rondleiding alleen een plaquette ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan onthullen, maar hield spontaan een korte toespraak. Camilla vertelde “erg geraakt” te zijn door de verhalen van slachtoffers en hoe de organisatie hen helpt.

De koningin vertelde dat ze vaker mensen spreekt die zijn gevlucht uit gewelddadige thuissituaties. “Maar wat jullie hier doen is heel bijzonder”, zei ze volgens Britse media. “Jullie zijn overal bij betrokken en dat is precies wat er nodig is. Het is niet alleen dat je zorgt voor de slachtoffers en hun kinderen, maar het is ook dat je naar scholen gaat en dat je ze respect bijbrengt.”

Camilla ontmoette voorafgaand aan haar toespraak onder anderen de kleindochter van de oprichter van de organisatie, die ook moeders en hun kinderen opvangt. Zij vertelde de koningin dat haar oma ermee was begonnen omdat ze zelf werd mishandeld. “Ze klinkt als een zeer inspirerende vrouw”, reageerde Camilla. “Ik denk dat het heel moedig is om je uit te spreken en dat is heel erg nodig.”