Camilla ontvangt zelfgeschreven mini-boek voor tentoonstelling

De Britse koningin Camilla ontving dinsdag op Windsor Castle het mini-boek dat ze schreef ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het beroemde poppenhuis van koningin Mary. De koningin schreef met de hand een verhaal van 254 woorden dat op de zestien pagina’s van het 4,5 centimeter hoge boekje is gezet, meldt de Britse krant The Standard.

Het boekje van Camilla is een van de twintig nieuwe boekjes die zijn geschreven door verschillende Britse auteurs, onder wie Sebastian Faulks en Jacqueline Wilson. Het verhaal wordt gezien als een voorwoord van de nieuwe collectie boeken. De boekjes worden toegevoegd aan de bibliotheek van het poppenhuis die bestaat uit in totaal zo’n tweehonderd boekjes.

Glen Bradley van boekbinderij Royal Binders vertelde de aanwezigen dat de koningin voor het schrijven van haar boekje een gewone pen had gebruikt. Om de bladzijden te beschrijven ontving de koningin patronen van 4,5 centimeter hoog zodat ze binnen de toegestane afmetingen zou blijven. De boekbinder onthulde ook dat de handgeschreven teksten van Camilla ondanks hun geringe formaat “erg goed leesbaar” waren.

Het poppenhuis van koningin Mary is een replica van een Edwardiaans huis en was een geschenk van het volk aan de vorstin na het einde van de Eerste Wereldoorlog. Het huis werd tussen 1921 en 1924 ontworpen door de Britse architect Sir Edwin Lutyens en werd door 1500 kunstenaars, ambachtslieden en fabrikanten vervaardigd. Het huis heeft elektrisch licht en stromend water. Ook zijn er kleine flesjes met daarin echte champagne in te vinden.