Camilla viert jubileum liefdadigheidsinstelling in Bristol

De Britse koningin Camilla heeft donderdag een bezoekje gebracht aan Bristol. De vrouw van koning Charles was daar om het 25-jarig bestaan van de liefdadigheidsinstelling Emmaus Bristol te vieren.

De koningin werd beschermvrouwe van de organisatie toen ze nog de hertogin van Cornwall was. Tijdens haar bezoek op donderdag kreeg Camilla een rondleiding en werd ze bijgepraat over de gemeenschap. Ze zag met eigen ogen hoe die sinds haar laatste bezoek in 2006 is gegroeid.

Emmaus Bristol ondersteunt onder meer mensen die dakloos zijn geweest en moedigt hen aan om in de sociale ondernemingen van de liefdadigheidsorganisatie te werken. Camilla sprak tijdens de rondleiding met een aantal bewoners en hoorde hoe de instelling ze heeft geholpen.

Het bezoek werd afgesloten met een receptie. Daar sneed de koningin een taart aan met een zwaard. Camilla ging niet met lege handen naar huis, want ze kreeg twee houten komhouders mee voor haar honden.