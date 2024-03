Camilla zonder Charles bij paardenraces Cheltenham

De Britse koningin Camilla is woensdag zonder haar man Charles verschenen bij de paardenraces op het Cheltenham Festival. Volgens de Britse krant The Independent zal de koningin later op de dag de prijs uitreiken aan de winnaar van de Queen Mother Champion Chase. Die prijs reikte ze in voorgaande jaren vaker uit.

Het is de tweede dag van het evenement dat nog tot en met vrijdag duurt. Bij de paardenraces komen geregeld Britse royals een kijkje nemen. Zo waren woensdag ook onder anderen prinses Eugenie en haar man Jack Brooksbank en Zara Tindall, de kleindochter van prinses Anne, en haar echtgenoot Mike van de partij.

Het Cheltenham Festival is een prestigieus evenement waarbij een reeks steeplechases plaatsvindt. Dat zijn wedstrijden waarbij renpaarden een parcours met hindernissen afleggen. De eerste editie werd in 1902 gehouden. De Gold Cup is de belangrijkste race van het festival.