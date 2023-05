Canadese premier Trudeau met echtgenote naar kroning Charles

De Canadese premier Justin Trudeau zal naar het Verenigd Koninkrijk afreizen voor de kroning van Charles en Camilla zaterdag in Westminster Abbey in Londen. Woensdag werd het gezelschap bekendgemaakt waarmee Trudeau naar het VK afreist.

Samen met Trudeau gaan onder anderen gouverneur-generaal Mary Simon van Canada en haar echtgenoot Whit Fraser mee naar Londen. Ook Trudeau’s eigen vrouw Sophie Grégoire stapt met het gezelschap in het vliegtuig. Daarnaast gaan er onder meer ook nog diverse hoogwaardigheidsbekleders mee.

In een verklaring laat Trudeau weten, net als de inwoners van zijn land, uit te kijken naar de kroning van Charles. “Of mensen nu kijken vanuit hun woonkamer, bij festiviteiten in de gemeenschap of in Rideau Hall, we zullen allemaal samenkomen om de heerschappij van Zijne Majesteit in te luiden terwijl we bouwen aan een sterk, welvarend Gemenebest voor iedereen.”