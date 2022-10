Catherine beschermvrouwe van expeditie op Antarctica

Catherine, de prinses van Wales, is sinds woensdag beschermvrouwe van een bijzondere expeditie. De vrouw van prins William steunt het ambitieuze doel van legerofficier Preet Chandi om de eerste vrouw te worden die solo en zonder hulp Antarctica oversteekt, maakte Buckingham Palce bekend.

Chandi reageerde verrukt op de steun van de nieuwe beschermvrouwe. “Mijn doel met deze expeditie was altijd om mensen te inspireren om hun grenzen te verleggen. Ik wil mensen meenemen op deze reis, om ze te helpen geloven dat niets onmogelijk is. Het is een absoluut privilege om de prinses van Wales als beschermvrouwe te hebben.” Catherine sprak dinsdag al met Chandi om haar succes te wensen voor haar reis.

Chandi start begin november met haar barre tocht op Antarctica. Ze zal een route van meer dan 1600 kilometer afleggen, terwijl zij al haar uitrusting en bevoorrading op een slee meeneemt, die in totaal rond de 120 kilo weegt. Ze moet daarbij temperaturen lager dan -50 graden trotseren en heeft 75 dagen om haar reis af te leggen.