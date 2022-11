Catherine ontmoet Oekraïense vluchtelingen in haar geboorteplaats

Prinses Catherine heeft donderdag een bezoek gebracht aan haar geboortestad Reading. De vrouw van prins William ging daar langs bij een Oekraïens gemeenschapscentrum en ontmoette families die naar het Verenigd Koninkrijk zijn gevlucht vanwege de Russische invasie.

In haar gesprekken met de vluchtelingen hoorde Catherine over de hulp die zij in het centrum hebben ontvangen. Catherine sprak ook met vrijwilligers die de vluchtelingen helpen zich in het land te vestigen. De vrijwilligers bieden onder meer ondersteuning bij het vinden van werk en huisvesting. De prinses van Wales deed ook samen met kinderen mee aan een kunstworkshop.

Het centrum in Reading is onderdeel van de Vereniging van Oekraïners in Groot-Brittannië (AUGB). Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne heeft het gemeenschapscentrum zijn activiteiten aangepast om Oekraïners die in het Verenigd Koninkrijk aankomen te ondersteunen. Het heeft ook geholpen met het leveren van medische apparatuur en humanitaire hulp aan de frontlinie in Oekraïne.