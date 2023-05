Catherine sport en spreekt met jongeren in Bath

Prinses Catherine van Wales is dinsdag in de Engelse plaats Bath, waar zij jongeren ontmoet en met hen spreekt over uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd. Zo bezocht Catherine een evenement van het Dame Kelly Holmes Trust, een liefdadigheidsinstelling die is opgericht door tweevoudig Olympisch kampioene Kelly Holmes.

Catherine sprak met Holmes, die haar instelling heeft opgericht vanuit de overtuiging dat jongeren een sportmentor nodig hebben in hun leven. Het doel is dat topsporters hun winnaarsmentaliteit overbrengen aan kinderen en hen helpen vaardigheden en zelfvertrouwen te ontwikkelen die ze nodig hebben om succesvol te worden in het leven.

Dinsdag had Catherine ook een ontmoeting met leerlingen van de St Katherine’s School. De studenten werden begeleid door Liz Johnson, een Britse zwemster die gouden medailles heeft gewonnen op de Paralympische Spelen. Catherine deed mee aan een warming-up voor de leerlingen. In de middag spreekt Catherine met de studenten over hun ervaringen en de uitdagingen die zij voor zich zien.