Charles benoemd tot Park Ranger van Windsor Great Park

Koning Charles is officieel benoemd tot Park Ranger van Windsor Great Park, het park dat voor Windsor Castle ligt. Charles neemt de rol over van zijn vader prins Philip, die de functie tot zijn overlijden vorig jaar bekleedde.

Philip werd zelf in 1952 benoemd tot Park Ranger. Hij is daarmee de langst dienende persoon in die rol. De vader van Charles nam volgens het Britse hof een actieve rol aan als het ging om het overzien van ontwikkelingen in het park, zoals de herintrede van herten in 1979 en de bouw van het Savill Garden bezoekerscentrum en het Virginia Water Pavillion, een eetgelegenheid aan het water.

De rol van Park Ranger werd in 1559 geïntroduceerd door toenmalig koningin Elizabeth. Sir Henry Neville was de eerste in deze functie. De afgelopen 460 jaar is de rol voornamelijk bekleed door de Britse monarch of zijn of haar familieleden.