Charles en Camilla diep geschokt door aanslag op moskee Pakistan

Koning Charles en zijn vrouw, koningin-gemalin Camilla, waren “diep geschokt” door de aanslag op een moskee in de Pakistaanse stad Peshawar afgelopen maandag, laat de Britse koning donderdag in een verklaring weten. De aanslag heeft aan zeker honderd mensen het leven gekost en meer dan tweehonderd mensen raakten gewond.

“Dergelijke daden van onbegrijpelijke wreedheid, waar ze ook plaatsvinden, zijn een barbaarse aanval op onze gedeelde menselijkheid en onze waarden, die van begrip en medeleven”, schrijft de Britse vorst, die zijn verklaring richt tot de Pakistaanse president Arif Alvi. “Het is des te gruwelijker dat het gebeurde terwijl de slachtoffers bezig waren met het middaggebed in een gebedshuis.”

Het stel leeft “intens” mee met allen die “op zo’n wrede wijze” mensen zijn verloren of gewond zijn geraakt, vervolgt Charles. “Wij denken met grote genegenheid terug aan ons bezoek aan Pakistan in 2006.” Hij en zijn vrouw zullen aan de mensen in Pakistan denken en voor hen bidden, besluit de koning zijn verklaring.

Maandag blies een zelfmoordterrorist zich met een bom op in een grote moskee in de stad, waar op dat moment zo’n vierhonderd mensen aanwezig waren. In de buurt van de moskee, die door de explosie is verwoest, bevinden zich het hoofdkwartier van de plaatselijke politie, een kantoor van de Pakistaanse contraterrorisme-eenheid, een hoofdkwartier van de speciale politie-eenheid ‘de grensreserve’ en andere veiligheidsdiensten. Het zou gaan om een van de strengst beveiligde gebieden van de stad.