Charles grapte over ‘worstenvingers’ bij repetitie van kroning

Koning Charles heeft tijdens repetities voor zijn kroning tegen zijn zoon prins Williams gegrapt dat hij “worstenvingers” heeft. Dat is volgens de BBC te zien in de documentaire Charles III: The Coronation Year die de omroep op 26 december uitzendt.

De documentaire toont beelden van achter de schermen bij de kroning van mei. Ook de repetities zijn gefilmd en daarbij werd veel gelachen. Zo moest Charles giechelen toen de aartsbisschop van Canterbury, die de ceremonie leidde, zijn woorden vergat en een predikant lachend zei: “je moet dit toch eerder gezegd hebben”.

De koning moest ook lachen toen William een van zijn gewaden moest vastmaken. Charles zei dat zijn zoon zich geen zorgen moest maken, omdat hij geen “worstenvingers” heeft zoals zijn vader.