Charles heeft rond operatie geen stand-ins nodig

Koning Charles zal geen vervangers aanwijzen als hij volgende week geopereerd wordt aan zijn prostaat. Buckingham Palace verwacht niet dat dat nodig zal zijn, melden Britse media. Normaal gesproken zou prins William daarvoor in beeld komen, maar hij zal de komende tijd minder werken omdat zijn vrouw prinses Catherine in het ziekenhuis ligt.

De koning heeft zogeheten Counsellors of State die bij wet bevoegd zijn om officiële taken namens hem uit te voeren voor het geval hij bijvoorbeeld ziek is. Die rol werd tot december vervuld door de echtgenoot van de zittende vorst en de volgende vier volwassenen in de lijn van opvolging.

Naast koningin Camilla zijn dat Charles’ zonen William en Harry en broer Andrew en zijn dochter prinses Beatrice. Omdat Harry en Andrew geen volwaardig leden meer zijn van de Britse koninklijke familie vroeg Charles vorig jaar om extra ‘invallers’. Sinds december staan zijn zus prinses Anne en broer prins Edward ook op de lijst.

Buckingham Palace maakte eerder woensdag bekend dat Charles kampt met een vergrote prostaat. De aandoening van de 75-jarige koning is “goedaardig”, meldde het hof.