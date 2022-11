Charles leeft mee met slachtoffers overstromingen in Australië

De Britse koning Charles is zeer bezorgd over de overstromingen die de afgelopen weken de Australische staat Victoria troffen. In een bericht aan de gouverneur van Victoria, Linda Dessau, schrijft Charles dat hij meeleeft met alle getroffenen.

“Hoewel ik me realiseer dat deze noodsituatie nog niet voorbij is, wil ik wel de buitengewone inspanningen loven van de hulpdiensten, de Australian Defence Force en de duizenden vrijwilligers die betrokken zijn geweest bij de herstelwerkzaamheden”, schrijft Charles. “Het was bijzonder inspirerend om te zien hoe gemeenschappen samen zijn gekomen om huizen en vee te beschermen en elkaar te steunen in deze verschrikkelijk moeilijke periode”, aldus de koning, die ook het staatshoofd van Australië is.

Sinds hevige regenval afgelopen maandag, kampen gebieden in de deelstaten New South Wales en Victoria met watersnood. Het water heeft huizen weggevaagd en bruggen en snelwegen onder water gezet. Daardoor zijn sommige steden in het binnenland afgesneden van de buitenwereld en kunnen ze niet worden bereikt door reddingswerkers of bevoorrading. Volgens de Australische weerdienst is er in sommige gebieden in 24 uur tijd evenveel regen gevallen als er normaal in een hele maand valt.