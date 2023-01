Charles mogelijk in het openbaar gezalfd tijdens kroning

Koning Charles wordt mogelijk de eerste Britse monarch die publiekelijk wordt gezalfd tijdens zijn kroning. Volgens The Telegraph wordt een doorzichtig baldakijn gemaakt waardoor de camera’s het moment gewoon zouden kunnen registreren.

De zalving is traditioneel het meest heilige deel van de kroning. De aartsbisschop van Canterbury giet op dat moment gewijde olie met de zogeheten kroningslepel op de handen, borst en hoofd van de vorst. Daar werd tot nu toe altijd een baldakijn van gouden stof boven gehouden om de privacy van de koning of koningin te waarborgen.

Het is nog niet bekend of Charles voor het originele of het doorzichtige baldakijn zal kiezen. Een openbare zalving zou mogelijk problemen kunnen opleveren voor de kleding van de koning. Zijn voorganger koningin Elizabeth onderging tijdens haar kroning meerdere outfitwisselingen en droeg op het moment van de zalving een laag uitgesneden witte jurk.

Buckingham Palace moet nog bevestigen wat de 74-jarige koning in mei zal dragen. Als hij kiest voor een militair uniform is het door de vele knoopjes en mogelijk een das lastiger om zijn borst vrij te maken. The Telegraph stipt aan dat Charles doorgaans liefst zijn Royal Navy-uniform draagt. En dat is precies het uniform met de meeste knoopjes.