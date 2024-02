Charles na 45 minuten met Harry weer naar Buckingham Palace

Charles is volgens verschillende media na een ontmoeting van zo’n 45 minuten met zijn zoon prins Harry weer vertrokken naar Buckingham Palace. Onder meer TMZ schrijft over het gesprek dat de twee zouden hebben gehad in Clarence House, een van de officiële Londense residenties van het Britse hof.

Na de ontmoeting is Charles lachend vastgelegd, terwijl hij naast zijn vrouw Camilla in de auto zat op weg terug naar het koninklijk paleis. Het is een van de eerste keren dat hij weer gefotografeerd werd, nadat hij de diagnose kanker kreeg. Die diagnose werd maandag door het hof bekendgemaakt.

Prins Harry arriveerde dinsdag even na 12.00 uur ’s middags in het Verenigd Koninkrijk. Hij was in Los Angeles op een vliegtuig gestapt, nadat hij het nieuws over zijn vader had ontvangen. Op een foto die TMZ gepubliceerd heeft, is te zien hoe hij in een auto bij Clarence House arriveert. Hoe lang Harry in zijn vaderland blijft, is nog niet bekend.