Charles onthult standbeeld koningin Elizabeth

Koning Charles heeft in de Engelse stad York een standbeeld van koningin Elizabeth onthuld. Het beeld bij de plaatselijke kathedraal zou eigenlijk al eerder onthuld worden door de aartsbisschop van York, maar dat werd uitgesteld vanwege het overlijden van de Britse koningin.

Het standbeeld is gemaakt door een lokale beeldhouwer en was bedoeld om het platina jubileum van de koningin te vieren. In februari zat ze zeventig jaar op de troon. De koningin heeft zelf nog de keuze gemaakt voor het uiteindelijke ontwerp, dat is gemaakt van kalksteen.

De koning zei in zijn speech bij de onthulling dat hij diep ontroerd was. Ook ging hij in op de ontstaansgeschiedenis van het beeld. “Toen dit standbeeld vijf jaar geleden werd gepland tijdens een bewindsperiode van ongekende omvang, was het bedoeld als een viering van het platina jubileum van de overleden koningin”, aldus Charles. “Nu we met groot verdriet getuige zijn geweest van het doorgeven van dat bewind, wordt het ter nagedachtenis aan haar onthuld en is het daarmee een eerbetoon aan een leven van bijzondere dienstbaarheid en toewijding.”