Charles ontvangt Olympische medaillewinnaars op Buckingham Palace

De Britse koning Charles heeft woensdag de Britse Olympische en Paralympische atleten die in Tokio en Beijing een medaille hebben gewonnen ontvangen op Buckingham Palace. Het zouden volgens People meer dan tweehonderd atleten zijn.

De koning en zijn vrouw Camilla mengden zich tussen de atleten en werden vergezeld door prins Edward en prinses Anne. Edward is beschermheer van de British Paralympic Association en Anne is voorzitter van het Brits Olympisch Comité. Het koninklijke gezelschap had een rode klaproos op de borst gespeld in aanloop naar Remembrance Day, op 11 november.

De Britse equipe veroverde op de Olympische Spelen van Tokio in totaal 64 medailles, waarvan 22 gouden. De Paralympische atleten gingen toen naar huis met 124 medailles. Op de Winterspelen van Beijing waren de Britse ploegen minder succesvol. De Olympische atleten wonnen in China twee medailles, de Paralympiërs zes.