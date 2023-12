Charles praat met leiders van religieuze gemeenschappen

De Britse koning Charles heeft woensdag leiders van verschillende religieuze gemeenschappen ontmoet. Tijdens een bijeenkomst op Buckingham Palace werd onder meer gesproken over manieren waarop verschillende religies met elkaar kunnen samenwerken.

De koning zat ongeveer een uur lang aan tafel met vertegenwoordigers uit onder meer de christelijke, joodse, moslim- en hindoegemeenschappen. Gasten kregen de gelegenheid om met Charles te praten over de verschillende uitdagingen waarmee hun gemeenschappen worden geconfronteerd.

Volgens het Britse hof is Charles al lange tijd een voorvechter geweest van religieuze diversiteit in het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest. Zo wijst het hof erop dat Charles als prins van Wales al leiders van belangrijke religies heeft ontmoet en ook verschillende heilige plaatsen over de hele wereld heeft bezocht.