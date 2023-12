Charles spreekt zorgen en dankbaarheid uit in kersttoespraak

Koning Charles hoopt dat mensen “alles blijven doen” wat in hun macht ligt om elkaar te beschermen, zeker in een tijd waarin “tragische conflicten” spelen in de wereld. Dat zei de 75-jarige koning van het Verenigd Koninkrijk maandag tijdens zijn kersttoespraak. Het was de tweede keer dat Charles het Britse volk toesprak tijdens Kerstmis.

“De woorden van Jezus lijken meer dan ooit relevant: Behandel anderen zoals je wil dat zij jou behandelen”, sprak Charles. “Zulke waarden zijn universeel en brengen ons samen.”

Ook sprak Charles, die bekend staat als milieuactivist, over het milieu. “Ik ben zo blij om een groeiend bewustzijn te zien van hoe we de aarde en onze wereld moeten beschermen. Ik haal heel veel inspiratie uit het feit dat steeds meer mensen dit probleem erkennen.”

‘Essentiële ruggengraat’

De Britse monarch benoemde verder dat hij “warm” wordt van de wijze waarop mensen zorgen voor elkaar. “De manier waarop mensen een stap extra zetten om een ander te helpen, simpelweg omdat ze weten dat dat het juiste is om te doen. Dus op deze eerste kerstdag gaan mijn hart en dank uit naar iedereen die elkaar helpt, iedereen die voor elkaar zorgt, en iedereen die het goede van anderen ziet en zoekt.”

Ook zei Charles dat hij en zijn vrouw Camilla heel blij waren dat er in mei duizenden militairen bij de kroning in Westminster Abbey konden zijn. “Zij vormen een essentiële ruggengraat van onze samenleving”, aldus Charles. “Hun aanwezigheid betekende heel veel voor ons.”