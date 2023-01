Charles steekt winst windmolenparken niet in eigen zak

De Britse koning Charles heeft opdracht gegeven om de winst van zijn windmolenparken, die onderdeel zijn van de kroon, te gebruiken voor het “grote publieke belang” in plaats van als financiële impuls voor de monarchie. Volgens Britse media is het niet duidelijk om hoeveel geld het precies gaat, maar waarschijnlijk om “vele miljoenen”.

De zes windmolenparken, drie voor de kust van Noord-Wales, Cumbria en Lancashire en drie in de Noordzee, zijn onderdeel van het zogenoemde Crown Estate, de bezittingen van de Britse kroon. Het Crown Estate is het geheel van portefeuilles van onroerend en roerende goederen in Groot-Brittannië maar is geen (privé-)eigendom van de Britse vorst.

Een kwart van de opbrengsten gaat echter wel naar de monarchie. Bovendien is tien procent extra gerekend vanwege de renovatie van Buckingham Palace. Door de grote meevaller van de winst van de windmolenparken zou dat leiden tot een flink hoger bedrag, wat Charles dus liever naar andere dingen ziet gaan.

De wens van de koning past bij zijn eerste kersttoespraak waarin hij vorige maand sympathiseerde met families die worstelen om rond te komen. Ook prees hij individuen en goede doelen die deze mensen helpen. Charles sprak over de “grote angst en ontberingen” die velen ervaren om “hun rekeningen te betalen en hun gezin te voeden en warm te houden”.