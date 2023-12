Charles stopte blikjes zalm in kluisjes van personeel

Koning Charles houdt er af en toe een ondeugende vorm van humor op na. Dat vertelt althans zijn voormalig butler, Grant Harrold, die af en toe een bijzonder cadeautje in zijn postvak terugvond.

Harrold was van 2004 tot 2011 de butler van de Britse vorst, die toen nog prins was. Hij herinnert zich dat Charles vaak “grappige kleine dingetjes” achterliet in de postvakjes, vertelt hij aan de Britse krant The Mirror. “Zo bizar”, vond de butler, die niet had verwacht dat een koning zoiets zou doen. “Het laat zien dat ze ook een grappige kant hebben.”

Het bleef echter niet alleen bij “grappige” cadeautjes, soms lag er ook opeens eten in het postvakje. “Hij liet een keer een blikje zalm achter en het andere jaar kreeg ik een zout- en pepermolen in een lint gewikkeld”, aldus Harrold. “Hij had waarschijnlijk een mand met spullen gekregen. Soms was dat wat te veel en gaf hij wat aan ons.”

Het ontvangen van grappige cadeautjes lijkt een traditie in de Britse koninklijke familie. In zijn boek Reserve vertelt Harry dat hij vroeger wel eens een balpen in de vorm van een vis van prinses Margaret had gekregen en dat zijn vrouw Meghan een aantal jaar geleden een kerstbal in de vorm van koningin Elizabeth voor hem had gekocht.