Charles viert eerste verjaardag als koning

Charles viert maandag zijn eerste verjaardag als koning. De Britse vorst wordt 74 jaar oud. Wat voor plannen Charles precies heeft, is niet bekendgemaakt.

Vorig jaar viel zijn verjaardag samen met Remembrance Day, de dag waarop Groot-Brittannië onder meer de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdenkt. Toen was hij samen met familieleden bij een kranslegging bij het oorlogsmonument in Whitehall, Londen. Het jaar daarvoor was Charles met zijn vrouw Camilla in Duitsland voor een officieel bezoek.

Volgens Britse media is het aannemelijk dat Charles zijn verjaardag volgend jaar juni groots viert met het publiek. Koningin Elizabeth, die in april jarig was, en haar voorgangers hadden ook twee verjaardagen. De Queen, die op 8 september overleed, beleefde afgelopen juni haar laatste Trooping the Colour. Bij die verjaardagsparade marcheren zo’n 1400 soldaten door Londen richting Buckingham Palace. De koninklijke familie kijkt toe vanaf het paleisbalkon.

Charles is sinds de dood van zijn moeder koning. Hij wordt op 6 mei officieel gekroond.