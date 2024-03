Charles wil divers Gemenebest zo goed mogelijk blijven leiden

De Britse koning Charles wil zo goed mogelijk doorgaan met zijn taken als vorst en leider van het Gemenebest. Dat laat hij weten in een videoboodschap die is opgenomen naar aanleiding van Commonwealth Day op maandag. Charles liet weten “diep geraakt” te zijn door de vele steunbetuigingen van de afgelopen weken. “In ruil daarvoor kan ik alleen maar doorgaan met jullie dienen, zo goed als ik kan, door het hele Gemenebest.”

De koning nam de video op omdat hij door zijn gezondheid niet fysiek aanwezig kan zijn bij de jaarlijkse ceremonie. In zijn boodschap staat Charles onder andere stil bij de geschiedenis van het Gemenebest, dat dit jaar 75 jaar bestaat. Charles is namelijk zelf ook 75 jaar oud. Hij blikt daarom met warme gevoelens terug op “de constante aanwezigheid van het bondgenootschap in zijn leven”.

Daarnaast heeft Charles het over de diversiteit binnen het Gemenebest. Dat telt 56 lidstaten, waaronder Australië, Nieuw-Zeeland, India en Nigeria. Samen zijn de lidstaten goed voor een derde van de wereldbevolking. “Waar we ook wonen, we zijn verenigd in de uitdagingen die voor ons liggen”, aldus Charles. “Of het nu gaat om klimaatverandering, het verlies van natuur of de sociale en economische veranderingen door nieuwe technologieën. Onze diversiteit betekent dat deze uitdagingen ons allemaal op verschillende manieren beïnvloeden en dat we de impact verschillend ervaren.”

Charles heeft de meeste van zijn publieke optredens afgezegd om zijn kankerbehandeling. Maandag is zijn vrouw, koningin Camilla, in Londen aanwezig namens Charles. Ook prins William woont de ceremonie bij. Prinses Catherine is er niet bij omdat zij in januari een buikoperatie onderging.