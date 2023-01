Daily Mail: Andrew hint op ontwikkeling die reputatie herstelt

Prins Andrew zou tegen zijn vrienden hebben gezegd dat er een ontwikkeling op komst is die zijn reputatie gaat herstellen. Dat schrijft Daily Mail. Dat zou de komende maand moeten gebeuren.

“Hij zegt dat er binnenkort details openbaar worden gemaakt die het beeld dat mensen over hem hebben zal veranderen”, schrijft de Britse tabloid. “Hij zegt dat dat volgende maand gebeurt.”

De Britse krant The Sun meldde vorige week nog dat Andrew zijn zaak over de beschuldigingen van seksueel misbruik aan zijn adres zou willen heropenen. De zoon van koningin Elizabeth trof vorig jaar een schikking met Virginia Giuffre, de vrouw die hem van het misbruik beschuldigt. Met het heropenen van de zaak zou hij hopen op excuses vanuit Giuffre, zodat hij mogelijk ook weer koninklijke taken kan oppakken. Zijn officiële functies heeft hij door de beschuldigingen moeten neerleggen.