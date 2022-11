Daily Mail: koning wil hertogdom Edinburgh bewaren voor Charlotte

Prins Edward is nog niet benoemd tot hertog van Edinburgh omdat koning Charles de titel wil bewaren voor zijn kleindochter prinses Charlotte. Dat schrijft althans The Mail on Sunday.

Het nieuws komt na maanden van speculatie over waarom Charles zijn broer de titel nog niet zou hebben gegeven. Verwacht werd dat Edward de nieuwe hertog van Edinburgh zou worden na het overlijden van prins Philip vorig jaar.

Een bron zegt tegen de tabloid dat er nog over gesproken wordt maar dat de koning vindt dat het hertogdom naar Charlotte, de dochter van prins William en prinses Catherine, moet gaan. “Het zou een passende manier zijn om koningin Elizabeth te gedenken, die uiteraard de titel hertogin van Edinburgh had, en een manier voor de koning zijn om de lijn van opvolging te eren.”

Charlotte is sinds het overlijden van Elizabeth na haar vader en broer George derde in lijn van troonopvolging. De titel van de hertog en hertogin van Edinburgh is een van de hoogste in de koninklijke familie. Na de dood van prins Philip vorig jaar april ging de titel, die Philip kreeg van zijn schoonvader, automatisch over naar Charles. Sinds hij koning is, is de titel weer vrij.

Voor George liggen al andere titels klaar. Als William koning wordt, zal hij hertog van Cornwall worden en later prins van Wales.