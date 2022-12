Daily Mail: paleis ligt niet wakker van docu Harry en Meghan

De Britse koninklijke familie gaat naar verwachting niet reageren op de nu al veelbesproken Netflix-documentaire over prins Harry en zijn vrouw Meghan. De Daily Mail schrijft op basis van bronnen dat het paleis de serie als “business as usual” beschouwt.

Binnen Buckingham Palace zou er “toenemende frustratie en vermoeidheid” zijn over hoe Harry en Meghan steeds opnieuw de media opzoeken. Maar van crisisberaad, zoals afgelopen week geschreven werd door The Mirror, is geen sprake. “We laten ons niet uit koers blazen door rukwinden afkomstig van de Atlantische Oceaan”, zegt een paleisbron tegen de tabloid verwijzend naar Amerika, waar de hertog en hertogin van Sussex wonen.

Netflix deelde vorige week een trailer van de documentaire, die donderdag op de streamingdienst verschijnt. Daarin zegt Harry dat hij er “alles aan moest doen” om zijn gezin te beschermen. “Niemand ziet wat er achter gesloten deuren gebeurt.” In 2020 tekenden Harry en Meghan een contract bij Netflix voor meerdere projecten.